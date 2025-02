Feyenoord-Milan, Priske: "Al De Kuip può succedere tutto. Gimenez ..."

"Questa è la partita numero otto in meno di un mese. È semplicemente un calendario difficile, soprattutto con tre partite in trasferta alle spalle. Sarà difficile affrontare il Milan in due partite, perché è davvero una squadra di vertice. Hanno buoni giocatori in ogni posizione, non solo Santi. Sarà una partita difficile, ma qui al De Kuip può succedere di tutto. Faremo tutto il possibile per ottenere un buon risultato".