Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

Tanti spunti interessanti nella giornata successiva a Milan-Lecce 3-0, nonché la prima di una lunga sosta nazionali che durerà fino al prossimo 10 ottobre. Analizzando il match di San Siro e la comunicazione di Amorim, siamo riusciti a cogliere alcuni particolari che erano passati sotto traccia nelle sue prime settimane sulla panchina rossonera. A prendersi la scena sono soprattutto l'exploit di Chukwueze e il piano del tecnico portoghese per Diego Moreira, ma anche il ritorno su alti livelli di Luka Modric.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, Amorim cambia tutto

Presentato come il classicolo schieramento delcontro il Lecce era molto più simile a unIn fase di costruzione,si apriva nella posizione di terzino destro, mentre a sinistraera decisamente più bloccato rispetto alle precedenti uscite. Una mossa che spegne le voci didi cuiè stato accusato negli ultimi anni.

Ai tempi del Manchester United, Amorim si è preso spesso la scena in conferenza stampa con sfoghi che hanno fatto il giro dell'Inghilterra. Tolto qualche siparietto con alcuni giornalisti puntigliosi in sala stampa, il tecnico portoghese sta sfoggiando una maggiore diplomazia da quando è arrivato al Milan. L'obiettivo è quello di evitare polemiche sterili e concentrare tutte le proprie energie sul rettangolo di gioco. Segnali che dimostrano come l'allenatore rossonero si sia reso contro del fatto che la comunicazione è un aspetto ideale per essere la guida tecnica di un grande club.

Modric di nuovo su alti livelli

Tra chi ha maggiormente beneficiato del nuovo impianto di gioco c'èche si è abbassato spesso tra i due centrali per costruire l'azione. Grazie alla sua immensa qualità, il fuoriclasse croato è riuscito a dare maggiorealla manovra rossonera.

Per mettere a tacere le voci delle ultime settimane, l'ex Real Madrid ha dovuto sfoderare una prestazione delle sue contro il Lecce. Ecco qualche statistica interessante della prova di Modric (dati Sofascore):

Passaggi chiave: 1

1 Precisione passaggi: 88/93 (95%)

88/93 (95%) Precisione lanci lunghi: 7/8 (88%)

7/8 (88%) Palloni recuperati: 7

7 Distanza coperta: 7,8 km

Chukwueze imprescindibile

aveva dichiaratoa pochi giorni dall'inizio della stagione. Sei partite sono ancora poche per trarre un bilancio definitivo, masono indicazioni quantomeno incoraggianti.

Amorim è stato bravo ad intuire il potenziale di Chukwueze come esterno a tutta fascia, ma ha anche studiato una mossa tattica per rendergli la vita più semplice. Se a sinistra l'allenatore rossonero ha sempre schierato trequartisti di qualità, a destra la scelta è spesso ricaduta su giocatori più fisici come Rabiot o Loftus-Cheek. L'obiettivo?Garantire maggiore copertura all'esterno nigeriano. Soltanto una volta Amorim ha 'tradito' questo piano tattico: nel match di Europa League contro il Benfica, l'unica sconfitta del Milan in stagione.

Milan, il piano di Amorim per Moreira

"Perché non gioco titolare? Non lo so!".

Contro il Lecce,ha realizzato il suoil primo davanti al pubblico di San Siro dopo la doppietta dell'Olimpico. Nonostante l'investimento importante e il buon momento di forma, il belga è ancora unanelle gerarchie di Ruben Amorim . Un aspetto che il giocatore ha affrontato ai microfoni di 'Rai Sport' al termine della partita.

"Schiererò una formazione sapendo che vorrò spingere di più nel secondo tempo", aveva dichiarato Amorim alla vigilia di Milan-Lecce. Ecco perché Moreira è partito di nuovo dalla panchina: è lui la chiave tattica del tecnico rossonero per rompere gli schemi e dare maggiore vivacità all'attacco rossonero.