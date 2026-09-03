Il giornalista Sandro Sabatini perplesso sulle cifre spese dal Milan sul mercato: il confronto tra Rafael Leao, Gonçalo Ramos e Diego Moreira

Matteo Chini
- Milano
Rafael Leao

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Intervenuto a 'Pressing', programma sportivo in onda su 'Canale 5', Sandro Sabatini ha condiviso alcune perplessità sul mercato del Milan. In particolare, il giornalista si è focalizzato sulle cifre spese per acquistare Gonçalo Ramos e Diego Moreira, mettendole a confronto con quelle incassate dalla cessione di Rafael Leao.

Milan, le perplessità di Sabatini

Queste le dichiarazioni di Sabatini sul modus operandi del Milan nella finestra estiva di calciomercato:
"Vedere Leao venuto per meno soldi di Moreira e la metà di quanto il Milan ha pagato Gonçalo Ramos... mah, non lo so. Doveva davvero finire così? Secondo me no".
Diego Moreira, Rafael Leao e Goncalo Ramos

Le cifre di Leao, Moreira e Ramos

Ecco quanto ha speso il Milan per acquistare Gonçalo Ramos e Diego Moreira e quanto ha incassato dalla cessione di Leao al Galatasaray:
  • Ramos: 74 milioni di euro più bonus
  • Moreira: 45 milioni di euro più 20 di bonus
  • Leao: 42 milioni di euro più 3 di bonus e il 20% sulla futura rivendita

L'analisi del discorso di Sabatini

Il punto di vista di Sabatini è condivisibile, ma ci sono diverse variabili da tenere in considerazione. Innanzitutto Leao è il meno giovane tra i tre calciatori citati dal giornalista: l'età è uno dei fattori che incide maggiormente sul prezzo. Inoltre, il portoghese si era messo sul mercato con le dichiarazioni rilasciate ad alcune emittenti in patria. Una mossa che ha contribuito ad abbassare ulteriormente il suo valore. L'ultimo aspetto da tenere in considerazione è la stagione da cui arriva il classe 1999: la peggiore degli ultimi anni, a differenza di Ramos e Moreira che hanno migliorato i rispettivi rendimenti rispetto al passato.

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