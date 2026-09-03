Intervenuto a 'Pressing', programma sportivo in onda su 'Canale 5', Sandro Sabatini ha condiviso alcune perplessità sul mercato del Milan. In particolare, il giornalista si è focalizzato sulle cifre spese per acquistare Gonçalo Ramos e Diego Moreira, mettendole a confronto con quelle incassate dalla cessione di Rafael Leao.

Milan, le perplessità di Sabatini

"Vedere Leao venuto per meno soldi di Moreira e la metà di quanto il Milan ha pagato Gonçalo Ramos... mah, non lo so. Doveva davvero finire così? Secondo me no".

Le cifre di Leao, Moreira e Ramos

Ramos: 74 milioni di euro più bonus

74 milioni di euro più bonus Moreira: 45 milioni di euro più 20 di bonus

45 milioni di euro più 20 di bonus Leao: 42 milioni di euro più 3 di bonus e il 20% sulla futura rivendita

L'analisi del discorso di Sabatini

Queste le dichiarazioni disul modus operandi delnella finestra estiva di calciomercato:Ecco quanto ha speso ilper acquistaree quanto ha incassato dalla cessione dial Galatasaray:Il punto di vista diè condivisibile, ma ci sono diverse variabili da tenere in considerazione. Innanzituttoè il meno giovane tra i tre calciatori citati dal giornalista:è uno dei fattori che incide maggiormente sul prezzo. Inoltre, il portoghese si era messo sul mercato con le dichiarazioni rilasciate ad alcune emittenti in patria. Una mossa che ha contribuito adL'ultimo aspetto da tenere in considerazione è la stagione da cui arriva il classe 1999:a differenza di Ramos e Moreira che hanno migliorato i rispettivi rendimenti rispetto al passato.