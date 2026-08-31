Milan, per Moreira ancora zero minuti in campo: ecco perché non serve andare nel panico

Uno dei colpi più importanti del mercato del Milan è stato senza dubbio Diego Moreira: l'esterno è stato prelevato dallo Strasburgo per un'operazione che potrebbe essere superiore ai 50 milioni di euro totali di investimento.

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Tutti si aspettano che possa diventare non solo un titolare, ma anche uno dei calciatori più importanti della rosa. Amorim è stato chiaro: in questo momento vede il belga come un esterno del centrocampo a quattro e più a destra che a sinistra. Moreira potrebbe giocare al posto di Chukwueze, ma non è assolutamente da escludere che i due possano giocare insieme in determinate partite.

Già qualche tifoso inizia ad essere preoccupato dal fatto che Moreira non abbia ancora giocato un minuto con la maglia del Milan. Ma serve davvero cliccare il classico bottone del panico? Assolutamente no e i motivi sono anche molto semplici da spiegare.

I 3 motivi reali per non preoccuparsi del mancato debutto di Diego Moreira

Il cambio forzato contro il Venezia: Moreira stava per entrare negli ultimi minuti della sfida, ma Amorim è stato costretto a inserire Gabbia per uno sfinito Gila.

Moreira stava per entrare negli ultimi minuti della sfida, ma Amorim è stato costretto a inserire Gabbia per uno sfinito Gila. La gestione nelle quattro posizioni tattiche: ci saranno tante partite a partire dal mese di settembre e ci sarà tantissimo spazio anche per Moreira che può giocare in pratica in quattro ruoli volendo: esterno di centrocampo a destra o a sinistra oppure anche trequartista a destra o a sinistra.

ci saranno tante partite a partire dal mese di settembre e ci sarà tantissimo spazio anche per Moreira che può giocare in pratica in quattro ruoli volendo: esterno di centrocampo a destra o a sinistra oppure anche trequartista a destra o a sinistra. I tempi di inserimento nel sistema di Amorim: Moreira è arrivato quando la preparazione della squadra per la prima partita stagionale era di fatto già finita.

La complessità tattica del 3-4-2-1 e la forma fisica al 100%

La gestione del talento belga da parte dello staff tecnico risponde a logiche precise e contingenze di campo:Il gioco di Amorim si basa su un sistema molto complesso e serve tempo per capire bene i compiti tattici e arrivare al massimo della forma fisica. Se non sei al 100% in entrambi i casi è difficile entrare in campo per fare la differenza.

Appena Moreira arriverà al massimo scenderà in campo e avrà spazio anche molto importante. Non c'è motivo per preoccuparsi.