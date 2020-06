Milan, la Primavera dà una mano a Pioli: è l’ora di Colombo e non solo

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, la Primavera del Milan potrebbe tornare utile a Stefano Pioli in questo finale di stagione. Alcuni ragazzi allenati da Federico Giunti si sono già aggregati alla prima squadra, ma bisogna monitorare soprattutto gli attaccanti: oltre a Daniel Maldini ci sono anche Lorenzo Colombo e Riccardo Tonin.

Colombo è indicato da molti addetti ai lavori come uno dei profili che potrebbe fare il grande salto. In questa stagione, in Primavera, il bomber ha segnato ben nove gol in sei partite, sette dei quali dopo essere rientrato dalla frattura del metatarso che lo ha tenuto fermo per diverso tempo. Tonin, un anno più grande di Colombo, è quello che ha avuto più peso in attacco in questa stagione (insieme a Pecorino) segnando 8 gol e fornendo 6 assist in 18 presenze. Sia Colombo e sia Tonin sono stati provati ieri da Pioli nel 4-3-3 in vista della partita di Coppa Italia contro la Juventus.

In prima squadra si sono aggregati anche il terzino Luca Stanga e i centrocampisti Giacomo Olzer (17 presenze e 5 gol in Primavera 2) e Emanuele Torrasi, che finalmente ha superato i problemi alle ginocchia che l’hanno tormentato nell’ultimo anno. Torrasi era uno dei pupilli di Gennaro Gattuso, tanto è vero che il tecnico l’aveva inserito in pianta stabile in prima squadra. INTANTO THIAGO SILVA VUOLE TORNARE. LE ULTIME, CONTINUA A LEGGERE >>>