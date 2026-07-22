Lo sport development director del Milan Futuro Jovan Kirovski ha superato l'esame della FIGC, ottenendo l’abilitazione al ruolo di direttore sportivo
Jovan Kirovski ha ottenuto l’abilitazione al ruolo di direttore sportivo. La notizia è stata resa nota attraverso una nota ufficiale della FIGC, che ha pubblicato l'elenco dei candidati promossi dopo la prova sostenuta lunedì 20 luglio.
Nuovi poteri per Kirovski? Ecco la veritàIl conseguimento del titolo, potenzialmente, permette al dirigente statunitense di acquisire nuove facoltà operative. La qualifica, tuttavia, non comporta un cambio di ruolo o una promozione nel club: Kirovski conserverà l'incarico di sport development director, rimanendo focalizzato su Milan Futuro senza escludere interventi a supporto della prima squadra.
Il percorso di Kirovski al MilanIngaggiato nel 2024 su indicazione di Zlatan Ibrahimovic per gestire la seconda squadra rossonera, Kirovski ha affrontato diverse complessità di adattamento nel calcio italiano. La retrocessione in Serie D del Milan Futuro nel primo anno del progetto e la mancata promozione nella stagione successiva avevano sollevato perplessità sul suo lavoro. Ciononostante, Gerry Cardinale ha confermato la fiducia nei suoi confronti anche dopo i cambiamenti dirigenziali attuati lo scorso giugno.
La carriera da calciatore di KirovskiPrima di intraprendere la carriera da dirigente, Kirovski è stato un calciatore a buoni livelli, giocando - tra le altre - al Borussia Dortmund e al Manchester United. Il direttore tecnico del Milan Futuro ha collezionato anche 62 presenze con la nazionale statunitense, impreziosite da 9 gol.
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