Jovan Kirovski ha ottenuto l’abilitazione al ruolo di direttore sportivo. La notizia è stata resa nota attraverso una nota ufficiale della FIGC, che ha pubblicato l'elenco dei candidati promossi dopo la prova sostenuta lunedì 20 luglio.

Nuovi poteri per Kirovski? Ecco la verità

Il percorso di Kirovski al Milan

La carriera da calciatore di Kirovski

Il conseguimento del titolo, potenzialmente, permette aldi acquisire nuove facoltà operative. La qualifica, tuttavia,o una promozione nel club:conserverà l'incarico di sport development director, rimanendo focalizzato susenza escludere interventi a supporto della prima squadra.Ingaggiato nel 2024 su indicazione diper gestire la seconda squadra rossonera,ha affrontato diverse complessità di adattamento nel calcio italiano. La retrocessione in Serie D delnel primo anno del progetto e la mancata promozione nella stagione successiva avevano sollevato perplessità sul suo lavoro. Ciononostante,ha confermato la fiducia nei suoi confronti anche dopo i cambiamenti dirigenziali attuati lo scorso giugno.Prima di intraprendere la carriera da dirigente,è stato un calciatore a buoni livelli, giocando - tra le altre - ale alIl direttore tecnico del Milan Futuro ha collezionato anche 62 presenze con la nazionale statunitense, impreziosite da 9 gol.