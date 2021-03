Milan, Kessié infallibile dal dischetto: ecco chi ha fatto come lui in Europa

Milan, in Europa nessuno meglio di Kessié

Con il gol segnato in Roma-Milan, Frenck Kessié ha siglato la sua rete numero nove in campionato. Di questi nove, otto sono arrivati direttamente dagli undici metri. Stando a quanto riportato da Opta, in Europa nessuno ha fatto meglio dell’ivoriano ma, a pari merito, ci sono Bruno Fernandes del Manchester United, Memphis Depay del Lione e Ben Yedder del Monaco. Proprio il portoghese dei Red Devils sarà un avversario della squadra di Pioli negli ottavi di finale di Europa League. Riguardo il match di ieri sera, un altro giocatore autore di una grande prestazione è stato sicuramente Fikayo Tomori. Ecco cosa hanno detto sul difensore inglese Fabio Capello e Paolo Di Canio.