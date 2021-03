Romagnoli out? Capello: “Meglio Tomori”. Di Canio: “Fa la differenza”

Capello e Di Canio preferiscono Tomori a Romagnoli

Durante il post partita di Roma-Milan, Fabio Capello e Paolo Di Canio hanno parlato di Tomori, che ha giocato titolare nella gara di ieri sera al posto di Romagnoli, durante la trasmissione Sky Calcio Club. Queste le parole dei due opinionisti nei confronti dell’ex Chelsea.

Capello: “Tomori è un giocatore importante”

Fabio Capello ha speso tante parole al miele nei confronti del difensore classe ’97, autore di una prestazione incredibilmente positiva contro la Roma. “Come allenatore avrei sempre voluto un difensore veloce. Il Milan è sempre stato costruito sulla difesa, tutti fenomeni là davanti ma la velocità di Baresi, Maldini, Costacurta e Tassotti facendo fuorigioco avevano la capacità di recuperare. Se hai un difensore veloce è una fortuna. Il recupero di Tomori su Veretout è stato fantastico, senza commettere fallo. E’ un giocatore importante”. L’ex ct dell’Inghilterra ha anche citato la Juventus, squadra che, proprio grazie all’acquisto di un difensore rapido come Barzagli, ha potuto dare inizio al ciclo vincente. “Una delle forze della Juve è stata quella di prendere Barzagli. Era più veloce di Bonucci e Chiellini. Se hai la fortuna di trovare uno così, lo prendi”.

Di Canio: “Uno così fa la differenza”

Anche l’ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, che di calcio inglese se ne intende e conosce bene il difensore del Milan, ha espresso il suo pensiero riguardo il giovane Tomori. “Uno così fa respirare i compagni, ti dà la sensazione che puoi lasciarlo nell’uno contro uno perché sa leggere le situazioni. In Italia c’è un’altra fisicità rispetto alla Premier League e questi giocatori fanno la differenza. Hanno velocità e reattività sia nella testa che nei 95 minuti di gara”.

Infine non è mancato nemmeno l’intervento di Sandro Piccinini che ha parlato, invece, dell’esclusione di Romagnoli. “Romagnoli è stato in difficoltà nelle ultime partite, ma solo dopo una prima parte di campionato importante. Abbiamo sempre esaltato la coppia con Kjaer, Pioli ha avuto personalità e ha fatto una scelta importante. Non ci sono intoccabili”. Anche Beppe Bergomi è d’accordo con le parole dell’ex telecronista. “Non è stata una bocciatura definitiva quella di Romagnoli, esistono i momenti di difficoltà. Riposi un attimo e poi si vede, ma quella di Pioli è stata sicuramente una scelta importante”.

Dopo essere tornati alla vittoria, il Milan sta già preparando la sfida di mercoledì sera contro l’Udinese. In attesa di scoprire i tempi di recupero degli infortuni di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic, in Spagna dicono che il Milan abbia già chiuso un affare in vista del prossimo mercato.