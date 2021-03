Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Affare chiuso per i rossoneri” | News

Calciomercato Milan: piazzato il primo colpo per l’estate?

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, responsabile delle operazioni di calciomercato del club rossonero, avrebbe già un buon motivo per sorridere guardando alla classifica del campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli, infatti, è seconda a -4 dall’Inter, rullo compressore in questo periodo dell’anno, ed è reduce dal bel successo (1-2) maturato in casa di una diretta concorrente per un posto in Champions League quale la Roma.

Ma Maldini, così come tutta la dirigenza del Milan, vede nel calciomercato una potenziale arma per colmare quel gap, di tecnica ed esperienza, che ancora manca alla compagine rossonera. E che, si spera, con uno o due colpi in entrata la prossima estate possa essere definitivamente cancellato. Anche perché il Diavolo intende presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2021-2022 ancora più forte e completo in ogni reparto. Nel ruolo di trequartista, poi, la sensazione è che ci sarà molto da fare.

Hakan Çalhanoğlu non ha ancora rinnovato il suo contratto e sembra difficile che Brahim Díaz possa restare in rossonero. Il Real Madrid, infatti, vorrebbe riportare il talentuoso fantasista di Málaga alla ‘Casa Blanca‘. Maldini, da uomo di calcio e persona previdente qual è, si è però mosso con largo anticipo e, secondo quanto riferito nelle scorse ore dal portale web iberico ‘TodoFichajes.com‘, considererebbe già chiuso un colpo di calciomercato per il Milan che verrà. In quel ruolo, infatti, il club di Via Aldo Rossi avrebbe già messo le mani su Otávio Monteiro.

Classe 1995, fantasista brasiliano, Otávio gioca in Portogallo, nel Porto, dalla stagione 2014-2015, quando fu acquistato dall’Internacional de Porto Alegre. Nel pezzo, per lui, mezza stagione in prestito, dal febbraio al giugno 2015, al Vitória Guimarães. In quest’annata con i ‘Dragões‘ allenati da Sérgio Conceição, il talento verdeoro ha già segnato 4 gol e fornito 8 assist. A fine stagione, però, si svincolerà a parametro zero poiché ha deciso di non prolungare il suo accordo con il Porto. Ed il Milan, a quanto pare, lo avrebbe praticamente preso.

'TD' parla di un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2025 solo da formalizzare. Così il Diavolo avrebbe battuto la concorrenza, in particolare, di Roma e Napoli nella Serie A italiana e del Siviglia nella Liga spagnola. Otávio, dunque, potrebbe rappresentare il primo rinforzo di calciomercato per il Milan del nuovo anno. Con somma soddisfazione di mister Pioli.