Calciomercato Milan – Riscatto Tomori, novità con il Chelsea | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il futuro di Tomori

La stagione entra nella fase decisiva, ma il Milan già pensa al calciomercato. Fikayo Tomori è stato uno dei colpi della sessione di gennaio, con l’anglo-canadese che ha conquistato tutti. I tifosi, infatti, lo vogliono stabilmente nell’undici titolare, scalzando definitivamente il capitano Alessio Romagnoli.

Come tutti sanno, Tomori è al Milan in prestito dal Chelsea, ma i rossoneri hanno a proprio favore un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Una cifra importante, che però il giocatore sta dimostrando di valere, e dunque la volontà della dirigenza rossonera è quella di continuare con il difensore. A fine stagione sarebbe già stato fissato un incontro con il Chelsea: l’obiettivo è quello di abbassare il prezzo del riscatto.

La sensazione, però, è che sarà tutt’altro che facile convincere il Chelsea. Il club londinese, infatti, ha mantenuto la cifra alta proprio perchè crede in Tomori, che con Frank Lampard (ora al suo posto c’è Tuchel) non ha trovato spazio. Insomma, la situazione è delicata, ma l’intenzione di Milan è quella di confermare il classe 1997, che sta dimostrando di essere un difensore di livello.

A questo punto diventa fondamentale la qualificazione in Champions League. Gli introiti della competizione potrebbero essere decisivi per il riscatto di Tomori, anche se non è esclusa qualche cessione per fare cassa. Uno degli indiziati potrebbe essere Alessio Romagnoli, che, ricordiamo, ha un contratto in scadenza nel 2022. Le trattative per il rinnovo sono in corso, ma Mino Raiola continua a sparare alto. Vedremo cosa succederà, ma il calciomercato del Milan non si fermerà a Tomori: Maldini pensa anche a un altro difensore.