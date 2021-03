Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Giocherà con Ibrahimovic” | News

Calciomercato Milan: Ibrahimovic avrà un nuovo partner d’attacco?

Il nome di Zlatan Ibrahimovic potrebbe animare la prossima sessione estiva di calciomercato per il Milan. L’attaccante svedese, classe 1981, ha segnato 16 gol in 21 gare disputate finora in stagione tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. È senza dubbio, la stella nell’organico della formazione di Stefano Pioli.

Ieri sera, Zlatan è intervenuto in diretta su ‘RaiTre‘, nell’ambito della trasmissione ‘Che tempo che fa‘. Interrogato sulla possibilità di restare al Milan anche nella prossima stagione, ha detto che aspetta di essere contattato da Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan. Perché, da parte sua, la volontà di rimanere anche nel 2021-2022 c’è tutta.

Questa è anche l’intenzione del club di Via Aldo Rossi. Trattenere Ibrahimovic al Milan nel prossimo calciomercato è un obiettivo per la dirigenza della società meneghina. Inevitabile, però, pensare anche all’acquisizione di un nuovo attaccante. Soprattutto viste le continue indisponibilità di Ibra ed i tanti problemi che ha dovuto fronteggiare Pioli in questa stagione.

Dalla Spagna fanno presente come il Diavolo sia tornato sulle tracce di Donyell Malen, classe 1999, centravanti olandese di proprietà del PSV Eindhoven che, finora, ha messo a segno 22 gol in 37 gare tra Eredivisie, Europa League e coppe nazionali. Malen ha già migliorato i numeri dell’anno passato e tutto questo, al Diavolo, non è sfuggito.

Il numero 9 degli olandesi, assistito da Mino Raiola, potrebbe dunque giungere al Milan in estate. Crescerebbe per una stagione giocando al fianco di Ibrahimovic, con il quale condivide l’agente, per poi raccoglierne l’eredità definitivamente nell’estate 2022, quando lo svedese, presumibilmente, dirà addio al calcio giocato.

Sotto contratto con il PSV Eindhoven fino al 30 giugno 2024, Malen costa circa 25 milioni di euro. Una cifra sostenibile, un investimento sicuro su un attaccante dal grande avvenire. Soprattutto nel caso in cui il Milan approdasse alla prossima edizione della Champions League.

Su Malen, ha rivelato ‘fichajes.net‘, c’è anche il Borussia Dortmund. I tedeschi, però, affonderebbero il colpo soltanto nel caso di una (remota) partenza di Erling Braut Haaland nella prossima sessione di calciomercato. Ibrahimovic, tranquillo: il Milan pensa di farti nuovamente mentore prima di destituirti. Intanto, il Milan del futuro pensa anche a due gioielli della Serie A >>>