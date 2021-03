Calciomercato Milan – Icardi in rossonero? Costi e condizioni | News

Calciomercato Milan: in estate possibile colpo Icardi

Mauro Icardi prossimo colpo di calciomercato del Milan? Difficile ma, di certo, non impossibile. Questo, almeno, è ciò che sostiene il quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina parlando delle mosse di Paolo Maldini e Frederic Massara per la squadra del futuro.

Ma andiamo con ordine. Il Milan, come noto, affronterà presto la questione del rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimović. L’attaccante nativo di Malmö, classe 1981, vuole restare in rossonero anche per la prossima stagione. A patto, però, che la dirigenza continui a volerlo, visto che in questa stagione ha già saltato 20 partite su 41 complessive del Diavolo per infortuni.

Nel caso in cui, pertanto, le strade del Milan e di Ibrahimović dovessero separarsi dal prossimo 1° luglio, il Milan, che già cerca un centravanti per irrobustire il reparto avanzato, dovrebbe andare su un bomber di prima scelta, di caratura internazionale, soprattutto in vista di una stagione che potrebbe (dovrebbe) vedere il Diavolo di nuovo impegnato in Champions League.

Ecco, dunque, l’indiscrezione di ‘Repubblica‘. Il colpo di calciomercato del Milan sarebbe rappresentato da Icardi. Classe 1993, l’argentino, già visto in Italia e a Milano con la maglia dell’Inter (124 gol in 219 gare, molte delle quali con la fascia di capitano al braccio), potrebbe far rientro nella nostra Serie A, trasferendosi sull’altra sponda dei Navigli per indossare la maglia rossonera.

Icardi lascerebbe Parigi nel caso in cui, come probabile, il PSG metta sotto contratto Lionel Messi. Il suo connazionale, infatti, è in scadenza con il Barcellona al termine di questa stagione. Con Kylian Mbappé, Neymar, Ángel Di María e la ‘Pulce‘, infatti, ecco che ‘Maurito‘ diventerebbe di troppo. Legato al club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi fino al 30 giugno 2024, l’ex nerazzurro si libererebbe ‘a prezzo di saldo‘.

Si parla, infatti, di un costo stimato intorno ai 50 milioni di euro per un attaccante nel pieno della maturità e che, sotto la Torre Eiffel, nonostante non si sia trovato benissimo (la moglie, Wanda Nara, premerebbe per tornare a Milano), ha comunque realizzato 26 gol in 51 gare disputate in tutte le competizioni disputate.

Qualora, dunque, i rossoneri vogliano davvero mettere le mani su Icardi, dovranno fare delle valutazioni tanto sull’argentino quanto sul futuro di Ibrahimović. Tenendo, però, sempre a mente come il bomber sudamericano sia anche cercato dalla Juventus e dalla Roma, che dovrà sostituire il partente Edin Džeko. Milan-Napoli, la probabile formazione: trequarti rivoluzionata >>>