Europa League, ottavi di finale: a breve inizierà il sorteggio

Milan, il sorteggio ottavi dell’Europa League

Si entra nella fase decisiva di Europa League. Il Milan, dopo aver superato la Stella Rossa con due pareggi (2-2 all’andata e 1-1 al ritorno), conoscerà il proprio avversario per gli ottavi di finale. L’altra italiana superstite è la Roma di Fonseca, che ha battuto i portoghesi del Braga.

Alle 13, a Nyon, ci sarà il sorteggio. Quest’ultimo sarà visibile in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e Now Tv. In streaming su Sky Go e su skysport.it. Avrete inoltre la possibilità di seguirlo anche sul nostro portale Pianetamilan.it, in diretta testuale.

Ecco le squadre che si sono qualificate agli ottavi di Europa League. Ajax (OLA), Arsenal (ING), Dinamo Zagabria (CRO), Dynamo Kiev (UCR), Granada (SPA), Manchester United (ING), Milan (ITA), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhthar Donetsk (UCR), Slavia Praga (CZE), Tottenham (ING), Villarreal (SPA), Young Boys (SVI).

Non sono previste teste di serie o vincoli vari. Dunque sarà possibile eventualmente vedere anche un derby tutto italiano tra Milan e Roma. Da evitare per le italiane il Manchester United, così come il Tottenham di Mourinho. Attenzione anche al Villarreal e allo Shakthar Donetsk, che ha eliminato l’Inter di Conte dalle coppe. Occhio di riguardo anche per l’Arsenal, da sempre abituata a questo tipo di competizioni.

Squadre abbordabili? Difficile dirlo arrivati a questo punto della competizione, ma sicuramente i norvegesi del Molde non sembrano essere imbattibili. Stesso discorso per Dinamo Zagabria e Rangers, anche se le trasferte in Ucraina e Scozia non sono certamente facili. Insomma, non resta che scoprire cosa riserverà la sorte: alle 13 tutti collegati per vedere il sorteggio.

Amici di Pianetamilan.it, è tutto pronto a Nyon. A breve inizierà il sorteggio!

