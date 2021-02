Calciomercato Milan – Maldini, occhi sul nuovo Neymar / News

Milan sul nuovo Neymar: le ultime news di calciomercato

Sta incantando tutti, tanto da spingere Vaya Ballabriga (uno degli scout più apprezzati del Barcellona) a definirlo il miglior giocatore spagnolo al momento. Stiamo parlando di Bryan Gil, talento classe 2001 dell’Eibar. Le parole di Ballabriga, uno che ha scoperto Ansu Fati e Andres Iniesta, non possono non avere peso. Bryan Gil è un trequartista e sta facendo benissimo in Liga, tanto da attirare l’attenzione di Barcellona e Real Madrid, ma non solo. Da molti è stato paragonato a Neymar, brasiliano classe 1992 del Paris Saint-Germain. Il soprannome di Bryan Gil è Beatle di Barbate ed è dovuto alla sua chioma, che ricorda quella dei componenti dei Beatles. Il suo futuro sembra essere scritto: il Siviglia è possessore del cartellino ed è pronto a riaccoglierlo dal prestito. Lui, inoltre, ne è un grande tifoso.

Già a 10 anni è entrato a far parte del settore giovanile del club andaluso e ha esordito in campionato con la prima squadra a gennaio 2019. Quest’anno però ha fatto il vero salto di qualità, giocando con continuità grazie al prestito all’Eibar. Finora 3 gol segnati e 3 propiziati con assist. Giovane e forte, profilo ideale per il Milan, che lo ha messo nel mirino. Difficile però arrivarci, visto che il Siviglia non vuole privarsene.

Monchi lo stima tantissimo e inoltre il Milan non è l’unico, come detto, a osservare Bryan Gil con attenzione. Il Barcellona sembra il club spagnolo più vicino a tentare l’acquisto, ma anche per i blaugrana non sarà facile. Il Siviglia vuole rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2023, fino al 2025. Al momento ha una clausola da 35 milioni (e quindi se il Milan raggiungesse un accordo con lui e pagasse la clausola se lo aggiudicherebbe), ma l’obiettivo comune del giocatore e del Siviglia è di alzarla a 150 milioni, tagliando le gambe a tutti. Il tutto, a una condizione: che possa essere titolare anche nel Siviglia. La prossima estate si preannuncia molto interessante per lui.

