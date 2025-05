Milan, interviene Cardinale: colloqui con tutti i dirigenti. Ma la rivoluzione ...

Nelle ultime settimane, e ancor di più nelle ultime ore, i tifosi del Milan hanno chiesto la rivoluzione i società, anche se Gerry Cardinale non sembra essere di questo avviso. La stagione fallimentare dei rossoneri, come l'ha definita lo stesso Giorgio Furlani , impone una riflessione sul futuro dell'intera dirigenza, in cui tutti hanno commesso qualche errore. Questo ha poi portato, insieme agli errori degli allenatori e dei giocatori, alla situazione attuale in cui il Diavolo lotta per non arrivare nono e quindi evitare di cominciare la stagione ad agosto, in Coppa Italia , contro il Bari .

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, in casa Milan il proprietario Gerry Cardinale dovrebbe implementare le call quotidiane con tutto il management rossonero, a partire da Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. In ogni caso, a quanto pare, non ci sarebbe l'intenzione di fare una rivoluzione. Lo stesso Jovan Kirovski, responsabile del Milan Futuro finito in Serie D, non sarebbe in discussione. E lo stesso per quanto riguarda il resto della compagnia. Inoltre a far parte del team del fondatore di RedBird Capital Partners, ci sarà Massimo Calvelli. Il quale si occuperà della commercializzazione degli asset sportivi, mediatici e di intrattenimento.