Milan, tifosi contro Cardinale. E sui social spuntano le gif di Maldini

L’aritmetica tiene ancora in vita le speranze europee del Milan. Così apre il suo pezzo di analisi 'Il Corriere della Sera'. I rossoneri, con due vittorie contro Monza e Roma, potrebbero pensare alla Conference o l'Europa League. Qualificazione, se dovesse arrivare, che sarebbe gradita ai dirigenti, che in parte rimedierebbero al buco finanziario di non partecipare alla Champions. Per i tifosi, però, il discorso sarebbe diverso. Secondo il quotidiano, infatti, ci sarebbe malcontento verso Gerry Cardinale e la dirigenza del Milan. A San Siro contro il Monza, probabile che ci sia una manifestazione di questo malcontento.