Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Inter, Estupinan entra nella storia: il primo ecuadoriano a segnare in un derby

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Inter, Estupinan entra nella storia: il primo ecuadoriano a segnare in un derby

Milan-Inter, la curiosità sul gol di Estupinan: nuovo record
Con il gol nel derby tra Milan e Inter, Pervis Estupinan firma un primato storico: è il primo calciatore ecuadoriano a segnare nella sfida tra le due milanesi.
Redazione PM

Milan-Inter ha regalato momenti destinati a entrare negli archivi della storia rossonera. Nella sfida tra le due squadre milanesi è arrivata un'altra novità statistica significativa: il gol di Pervis Estupinan ha segnato un piccolo ma importante primato nella lunga tradizione della stracittadina.

L'esterno arrivato in estate dal Brighton è diventato il primo calciatore ecuadoriano segnare in un derby di Milano. Il dato prende in considerazione tutte le competizioni ufficiali in cui si sono affrontate le due squadre.

LEGGI ANCHE

Un gol che vale anche un primato storico

—  

La rete di Estupinan, arrivata al 35' minuto, assume anche un valore simbolico dal punto di vista statistico. Mai prima d’ora, infatti, un giocatore del suo paese era riuscito a segnare in un derby tra Milan e Inter.

LEGGI ANCHE: Da possibile partente a protagonista nel derby: Fofana si prende il Milan e cerca conferme per il futuro >>>

La stracittadina milanese, disputata per oltre un secolo e caratterizzata dalla presenza di campioni provenienti da tutto il mondo, aggiunge un nuovo tassello alla propria storia. L’ingresso di Estupinan in questa particolare statistica testimonia ancora una volta la dimensione sempre più internazionale del calcio italiano e di una sfida iconica come quella tra rossoneri e nerazzurri.

Leggi anche
Milan, Bartesaghi pronto a incontrare i tifosi del Diavolo: ecco quando e dove
Milan, che novità su André e Goretzka. Ricci, ma quale rigore? De Winter domina, Comotto pure

© RIPRODUZIONE RISERVATA