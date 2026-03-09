Milan-Inter, la curiosità sul gol di Estupinan: nuovo record

Con il gol nel derby tra Milan e Inter, Pervis Estupinan firma un primato storico: è il primo calciatore ecuadoriano a segnare nella sfida tra le due milanesi.

Milan-Inter ha regalato momenti destinati a entrare negli archivi della storia rossonera. Nella sfida tra le due squadre milanesi è arrivata un'altra novità statistica significativa: il gol di Pervis Estupinan ha segnato un piccolo ma importante primato nella lunga tradizione della stracittadina.