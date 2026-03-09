Milan-Inter, la curiosità sul gol di Estupinan: nuovo record

Da possibile partente a protagonista nel derby: Fofana si prende il Milan e cerca conferme per il futuro
Un gol che vale anche un primato storico—
La rete di Estupinan, arrivata al 35' minuto, assume anche un valore simbolico dal punto di vista statistico. Mai prima d’ora, infatti, un giocatore del suo paese era riuscito a segnare in un derby tra Milan e Inter.
La stracittadina milanese, disputata per oltre un secolo e caratterizzata dalla presenza di campioni provenienti da tutto il mondo, aggiunge un nuovo tassello alla propria storia. L’ingresso di Estupinan in questa particolare statistica testimonia ancora una volta la dimensione sempre più internazionale del calcio italiano e di una sfida iconica come quella tra rossoneri e nerazzurri.
