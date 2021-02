Milan-Inter, assembramenti a San Siro: multe in arrivo per i tifosi | News

I tifosi di Milan e Inter rischiano di essere multati

In occasione del match tra Milan e Inter, i tifosi delle due squadre si sono ritrovati fuori dallo stadio di San Siro. Nonostante la gara si fosse giocata a porte chiuse causa pandemia, le due tifoserie non hanno voluto far mancare il loro supporto nei confronti dei loro beniamini, generando degli assembramenti. Adesso – come riportato da ‘Repubblica’ – sono in corso le identificazioni dei sostenitori presenti all’esterno del Giuseppe Meazza, rischiando così di ricevere delle multe salate.

