Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per un talento della Ligue1

Milan e Inter su un giovane talento del Lille

Dopo il derby perso nettamente ieri sul campo da parte del Milan contro l’Inter (0-3 ndr), le due squadre meneghine potrebbero presto duellare anche sul mercato per un giovane talento della Ligue1. Sia i rossoneri che i nerazzurri avrebbero, infatti, chiesto informazioni su Jonathan Ikoné, classe 1998 del Lille.

Come riportato da Calciomercato.com, Ikoné è un profilo giovane e di qualità, un esterno offensivo che rientra nei piani rossoneri targati Elliott, ma diventato nelle ultime settimane un’idea concreta anche di Marotta e Ausilio, che da dirigenti navigati sono sempre attenti alle occasioni, anche se la situazione societaria nerazzurra è un’incognita. Il Milan ha avuto modo di vederlo da molto vicino, avendolo affrontato nel girone di Europa League in questa stagione. I rapporti tra i due club sono ottimi. Elliott infatti ha quote azionarie anche nel club transalpino e l’operazione Rafael Leao ne è una dimostrazione.

Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, in questa stagione ha segnato tre gol in Ligue1 e tre in Europa League. Perfetto come esterno di destra nel 4-2-3-1, può agire anche sulla corsia opposta. Il Milan, come detto, l’ha affrontato nei gironi di Europa League e nella sfida del Meazza (terminata 0-3) il ragazzo di Bondy è stato uno dei migliori in campo. Pagato nel 2018 cinque milioni di euro, ora è valutato sui 30 milioni di euro, segnale di come lo sforzo economico che dovrà essere fatto non sarà semplice e scontato.

