Milan-Inter, le foto fuori San Siro

Ormai ci siamo. Manca sempre meno a Milan-Inter, derby importantissimo in chiave scudetto. Il nostro inviato, presente fuori San Siro, ha scattato qualche foto per cogliere l’atmosfera che si respira in questo momento: spicca il murales raffigurante Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, i due grandi protagonisti del match.

