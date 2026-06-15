Il nuovo assetto societario del Milan continua a prendere forma e, dietro le quinte, si consuma una vera e propria rivoluzione strategica per la gestione del club. A far chiarezza sulle ultime manovre del club rossonero è stato il giornalista Luca Cerchione, che ha voluto svelare le complesse trame societarie.

Milan, scelto il nuovo direttore sportivo?

Prende sempre più campo l'idea legata ai tedeschi, la casella del direttore sportivo, però verrà occupata da una figura ben conosciuta a Milanello:. Il retroscena svelato da cerchione, infatti, mette in luce un inghippo burocratico legato ai regolamenti del nostro calcio.

I tedeschi, anche se sono gli uomini scelti dalla società per tracciare la linea strategica del nuovo corso, non possono ricoprire i ruoli di Direttori sportivi e generali. La motivazione? Entrambi non sono in possesso del titolo rilasciato dalla FIGC, requisito obbligatorio per tesserarsi in quel determinato ruolo nel nostro campionato.

Lomonte promosso

"Con gli innesti di Krosche e Hardung, il nuovo direttore sportivo del Milan sarà Donato Lomonte, attuale responsabile dell’area scout rossonera. Si tratta di una promozione “sulla carta”: i due dirigenti tedeschi, infatti, non possono ricoprire ufficialmente il ruolo perché non in possesso del titolo che, in Italia, può essere rilasciato solo dalla FIGC"

Pe oltrepassare questo limite, come abbiamo già riferito precedentemente, la dirigenza opterebbe per una soluzione interna. Il direttore sportivo, infatti, dovrebbe essere, attuale responsabile dell'area scouting. Si tratterà, perciò, di una vera e propria promozione:firmerà i fogli ufficiali e presterà il titolo richiesto dalla federazione, lavorando a stretto contatto con la coppia tedesca.