Il futuro del Milan sembra essere sempre più portoghese. Ruben Amorim è finito attualmente in cima alla lista della dirigenza rossonera e, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Carlos Passerini, la trattativa starebbe vivendo una fase di accelerazione.

Milan, senti Passerini: "Amorim si avvicina ai rossoneri"

"Amorim si avvicina a grandi falcate al Milan: le chance di vederlo a breve sulla panchina rossonera aumentano. Il portoghese ha detto sì alla bozza di proposta del Milan, ha detto sì al progetto, ha detto sì all'offerta economica. Io non ce l'ho con gli allenatori stranieri e non credo che essi siano un errore a prescindere, però se c'è una scuola che funziona in Italia è quella di Coverciano. Ora, per il Milan, l'importante è scegliere l'allenatore giusto"

Secondo quanto riferito dal giornalista sul suo canale YouTube personale, la distanza tra le parti si sarebbe ridotta drasticamente. Amorim infatti, non solo avrebbe dato la propria disponibilità, ma avrebbe accettato anche la bozza proposta dal club rossonero, trovando una vera e propria intesa di massima sia sull'aspetto tecnico che economico:

L'ex allenatore dello Sporting Lisbona, dunque, appare come il candidato numero uno per raccogliere l'eredità lasciata da Massimiliano Allegri, pronto a sbarcare in Italia. Ovviamente, Passerini non ha nascosto il forte apprezzamento per l'allenatore lusitano.

Amorim, infatti, è riconosciuto come un tecnico dal calcio moderno e offensivo, qualità richieste proprio dalla società americana, sintomo di freschezza per l'ambiente rossonero:

"Amorim ha fatto molto bene allo Sporting Lisbona, pratica un calcio moderno, offensivo, che a me piace. E di sicuro è un allenatore che può portare qualcosa di nuovo. Poi, personalmente, resto cauto: il calcio italiano ha peculiarità e caratteristiche per cui non basta portare delle buone idee; anche Fonseca aveva delle buone idee, ma ci sono tante dinamiche in Italia da perseguire per poterle mettere in pratica. E un allenatore che fatica a comprendere a fondo queste sfumature parte svantaggiato: lo dico con grande franchezza"