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Milan, il paradosso è servito: Pavlovic segna quanto Nkunku

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Milan, in mezzo ad un mare di incertezze, l'unico a splendere è Pavlovic: i numeri a confronto con Nkunku...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mentre il mese prosegue, in casa rossonera il Milan prova a gettare le basi per quella che sarà la prossima stagione. Davanti, i soliti nodi da sciogliere: mercato, riflessioni interne e tempo che scorre veloce. Un limbo che, indubbiamente, condiziona anche i calciatori presenti in rosa. In questo scenario, però, Pavlovic ricoprirebbe l'unica certezza dei rossoneri.

Milan, Pavlovic unica certezza

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Arrivato nell'estate del 2024, il centrale serbo ha saputo conquistare i tifosi, ribaltandone i pensieri a suon di prestazioni ottimali, crescendo in modo esponenziale e diventando un vero e proprio pilastro insostituibile della difesa rossonera.

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Suł rendimento del giovane classe 2001, infatti, emerge un dato davvero molto curiosi: com'è possibile che un difensore centrale abbia gli stessi numeri realizzativi di un'attaccante come Nkunku? Guardando i numeri dei due possiamo ben vedere quanto il serbo sia diventato importante per i rossoneri, un vero e proprio 'attaccante aggiunto':

  • Pavlovic: In 73 presenze con il Milan, il calciatore ha messo a segno 7 gol e 3 assist, numeri importanti per un difensore centrale.

  • Nkunku: Arrivato la scorsa estate, il francese ha collezionato 8 gol e 3 assist in 35 presenze.

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