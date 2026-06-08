Suł rendimento del giovane classe 2001, infatti, emerge un dato davvero molto curiosi: com'è possibile che un difensore centrale abbia gli stessi numeri realizzativi di un'attaccante come Nkunku? Guardando i numeri dei due possiamo ben vedere quanto il serbo sia diventato importante per i rossoneri, un vero e proprio 'attaccante aggiunto':