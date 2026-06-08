Milan, in mezzo ad un mare di incertezze, l'unico a splendere è Pavlovic: i numeri a confronto con Nkunku...
Mentre il mese prosegue, in casa rossonera il Milan prova a gettare le basi per quella che sarà la prossima stagione. Davanti, i soliti nodi da sciogliere: mercato, riflessioni interne e tempo che scorre veloce. Un limbo che, indubbiamente, condiziona anche i calciatori presenti in rosa. In questo scenario, però, Pavlovic ricoprirebbe l'unica certezza dei rossoneri.
Milan, Pavlovic unica certezza
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Arrivato nell'estate del 2024, il centrale serbo ha saputo conquistare i tifosi, ribaltandone i pensieri a suon di prestazioni ottimali, crescendo in modo esponenziale e diventando un vero e proprio pilastro insostituibile della difesa rossonera.