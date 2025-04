Milan, il futuro inizia dai più piccoli: il bilancio dell’Attività di Base rossonera

Quando si parla di Settore Giovanile il primo pensiero va generalmente alle squadre impegnate in campionati nazionali: in primis la Primavera, ma anche le categorie come Under 18, 17, 16 e 15. Un ruolo importante nella piramide delle giovanili rossonere è ricoperto dalla cosiddetta Attività di Base, quella che coinvolge le squadre che vanno dall'Under 8 all'Under 14. Categorie dove, più che per le squadre coinvolte in attività agonistica, è molto più importante il "cammino" della "meta", per citare il commento di Vincenzo Vergine a margine della Finale di Coppa Italia Primavera.