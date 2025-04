Milan, il doppio centravanti funziona: i numeri e le prove di Conceicao

Il Milan non ha mai schierato il doppio centravanti inizialmente, ma in ben cinque occasioni su otto questa scelta è stata adottata: i dati

Il doppio centravanti, un’alternativa che ha dato frutti

Il Milan non ha mai schierato il doppio centravanti inizialmente, ma in ben cinque occasioni su otto questa scelta è stata adottata durante il corso delle gare, con discreto successo. In particolare, il modulo è stato efficace nelle finali di Supercoppa contro Juventus e Inter, così come nelle sfide contro Como, Parma e Fiorentina, in cui i rossoneri hanno trovato più facilmente la via del gol.