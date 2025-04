Milan, il casting per il nuovo DS continua: Tare in pole, ma ancora niente accordo

Il Milan è ancora alla ricerca del nuovo direttore sportivo e l’operazione, sta procedendo con calma: Tare in pole, ma...

Il Milan è ancora alla ricerca del nuovo direttore sportivo e l’operazione, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, sta procedendo con calma. L’amministratore delegato Giorgio Furlani è al lavoro per trovare la figura giusta da inserire nell’organigramma del club, ma i tempi si allungano e la decisione finale non arriverà prima della finale di Coppa Italia del 14 maggio.