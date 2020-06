Milan, ieri Rebic ha chiesto scusa a Pioli e alla squadra

MILAN NEWS – Ieri prima dell’inizio dell’allenamento Ante Rebic ha chiesto scusa per l’espulsione di Torino a mister Stefano Pioli e al resto della squadra. L’attaccante ha avuto prima un colloquio solamente col tecnico emiliano che non ha nascosto il dispiacere e il disappunto per quanto successo, poi l’ex Fiorentina ha chiesto perdono anche ai compagni di squadra, reo di averli lasciati in 10 per oltre 70 minuti.

Rebic, tuttavia, continuerà ad essere il punto di riferimento dell’attacco rossonero fino a quando non tornerà a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese effettuerà nei prossimi giorni i test al polpaccio e si augura di poter essere a disposizione per la gara contro il Lecce di lunedì 22 giugno. Intanto, oggi compie gli anni un ex difensore del Milan: ecco di chi si tratta>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓