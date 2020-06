Milan, Ibrahimovic: nei prossimi giorni i nuovi esami al polpaccio

MILAN NEWS – All’inizio della prossima settimana Zlatan Ibrahimovic sarà sottoposto a nuovi esami per capire lo stato della lesione al soleo del polpaccio destro. L’attaccante svedese, infortunatosi in seguito ad uno scatto in allenamento il 25 maggio, dopo aver trascorso una settimana a Stoccolma è già stato sottoposto ai primi esami e nei prossimi giorni ne sosterrà altri per capire nello specifico i tempi di recupero. L’attaccante punta a rientrare in campo già lunedì 22 giugno in casa del Lecce: al più tardi il 28 in casa contro la Roma. Dopodiché a fine stagione sarà addio.. CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓