Milan, l’ultimo Ibrahimovic: prima l’Europa poi l’addio. E lui punta il Lecce

MILAN NEWS – Archiviata la Coppa Italia, il percorso per raggiungere l’Europa il prossimo anno rimane quello più tortuoso e ricco di insidie. Il Milan lo sa bene, ha provato a giocarsi le sue chance contro la Juventus ma per diversi motivi non sono bastate. Zlatan Ibrahimovic, però, è convinto a voler iniziare al più presto questo percorso sebbene sia convinto che il palcoscenico dell’Europa League non sia quello che si addice maggiormente al club rossonero.

L’attaccante svedese non vuole lasciare il Milan con l’onta di non averlo portato nemmeno in Europa, così Ibra starebbe spingendo per rientrare in campo già lunedì prossimo contro il Lecce al Via del Mare, anche se potrebbe essere più facile rivederlo in campo contro la Roma il 28 giugno, avversario contro cui i rossoneri e Zlatan hanno vinto il loro ultimo scudetto italiano.

La lesione al soleo del polpaccio continua a migliorare e all’inizio della prossima settima Ibra verrà sottoposto ad ulteriori esami per capire lo stato dell’infiammazione muscolare. Da quei test certamente si potrà capire di più su quando Ibrahimovic potrà tornare ad allenarsi col resto del gruppo. Al momento lo svedese lavora a Milanello da parte, in compagnia degli altri infortunati Duarte e Musacchio.

Poi, terminato il campionato, il numero 21 svedese saluterà. Troppo ampia la differenza di veduta tra l’attaccante e la proprietà che non può assicurare al calciatore che il Milan torni ad essere competitivo nel giro di poco tempo. L’incontro-confronto che c’è stato la scorsa settimana con Ivan Gazidis ha segnato l’ennesimo punto di rottura, ma del futuro – anche se sembra già scritto – se ne parlerà solo ed esclusivamente a fine stagione. Salgono le possibilità che Ibra possa tornare in Svezia e terminare la carriera nel “suo” Hammarby. Intanto, il Milan piazza il primo colpo di mercato: CONTINUA A LEGGERE>>>

