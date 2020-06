Il Milan brucia la concorrenza, preso Kalulu: ecco chi è

CALCIOMERCATO MILAN – Pierre Kalulu è il primo colpo di mercato del Milan nel corso dell’estate 2020. Il francese nella giornata di lunedì svolgerà le visite mediche in Italia. Il club di via Aldo Rossi pagherà 480 mila euro al Lione per il cartellino del terzino. Firmerà un contratto fino al 2025 e percepirà mezzo milione di euro come stipendio netto, più eventuali bonus. Questi sono gli ultimi dettagli emersi.

Ma conosciamo meglio Kalulu: è un classe 2000, lo scorso 5 giugno ha compiuto 20 anni. Si tratta di un terzino destro, già nel giro delle giovanili della Francia. Alto 184 cm, piede preferito: destro. Il suo contratto con il Lione è in scadenza al termine di questa stagione.

Kalulu non ha ancora esordito con la prima squadra del Lione, nonostante l’età potesse tecnicamente permetterglielo. In questa stagione ha collezionato 16 presenze in UEFA Youth League, servendo 3 assist. Sono invece 20 le presenze totali con la Francia giovanile, dall’under-18 all’under-20.

Per gli ultimissimi aggiornamenti di calciomercato Milan, su Kalulu e non solo: clicca qui >>>