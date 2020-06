Milan, tanti auguri a Massimo Oddo per i suoi 44 anni

MILAN NEWS – Massimo Oddo oggi compie 44 anni.

All’ex calciatore, fra le altre anche del Milan, vanno gli auguri di tutta la redazione di PianetaMilan. Con la maglia rossonera, l’ex terzino pescarese ha giocato 80 partite mettendo a segno anche 2 gol. Oddo con il Milan ha avuto la fortuna di vincere 1 Scudetto, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League, 1 Supercoppa europea e 1 Mondiale per Club. In questa stagione, ‘Max’ è stato l’allenatore del Perugia, club che milita in Serie B, prima di essere stato esonerato in favore di Serse Cosmi.