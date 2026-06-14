Il nuovo corso del Milan sta iniziando a prendere finalmente forma, e non intaccherà solamente la panchina. Se Ruben Amorim ha ormai oltrepassato Glasner, risultando essere ad oggi il preferito, la proprietà americana sta pensando anche alla dirigenza. Nel giro di pochissimi giorni, il club di via Aldo Rossi dovrà definire gli 'ultimi' tasselli mancanti.

Milan, e per il DS? Ecco chi spunta

Per il ruolo d direttore sportivo, nelle ultime ore sembrerebbe spuntato un nome quasi a sorpresa che però è in linea con il pensiero della società:. Direttore tedesco ma di origini turche, è considerato uno dei migliori emergenti a livello Europeo.

Circa un anno fa, intervistato dai microfoni di 'Cronache di spogliatoio', ha voluto spendere alcune parole positive a riguardo del calcio italiano, ma non solo. Il ds ha voluto parlare, in particolare, del calciomercato italiano, esprimendo il desiderio di lavorarci un giorno, prima o poi:

"Il calciomercato italiano è uno dei più stimolanti in cui lavorare: qui il calciatore è ancora visto come una star. Per me che ho anche radici turche, l’Italia è interessante: è un mix tra la mentalità turca del sud, dove si ama sedersi, mangiare, parlare e conoscersi… Con quella tedesca, dove ci sono varie figure con cui interloquire tra presidenti, ad, direttori sportivi, agenti e così via. In Italia ci si incontra molte volte prima di chiudere una trattativa. La frase standard è: ‘Vieni a Milano e poi vediamo’. Rispetto agli altri Paesi, in Italia ci sono moltissime informazioni pubbliche sui calciatori: le persone ne sanno tantissimo e il giudizio sulla persona influisce su quello legato alle prestazioni in campo. Le squadre italiane hanno spesso problemi nel liberarsi degli “esuberi”. È un mercato caotico in cui vorrei misurarmi, mi piace. In Italia ci si incontra molte volte prima di chiudere una trattativa. La frase standard è: ‘Vieni a Milano e poi vediamo’. Fissi un appuntamento, poi arrivi lì e ci sono il triplo delle persone di quante ne aspettassi! E magari spuntano argomenti e nuove trattative. In Germania si preferiscono le call. Se invece prendi un volo per l’Italia senza impegni già fissati, può accadere che ti ritrovi con 10 appuntamenti in un giorno

Il Milan, come sappiamo, è alla ricerca di volti nuovi, giovani e freschi, pronti ad iniziare un progetto a lungo termine: il suo identikit, se analizzato bene, corrisponde proprio con ciò che sta ricercando RedBird. Che il suo futuro sia in italia? Vedremo, nei prossimi giorni, se ci saranno ulteriori sviluppi.