Milan, Ibrahimovic è tornato a Milanello: ecco perché

Il Milan si prepara per una settimana molto difficile e che deciderà quasi tutta la stagione. In Serie A arrivano le partite contro il Napoli e contro la Fiorentina, entrambe da vincere per sperare nella rimonta al quarto posto. In mezzo alla settimana la prima sfida contro l'Inter per conquistare la finale della Coppa Italia. Ha fatto tanto parlare in questa pausa per le Nazionali l'assenza di Zlatan Ibrahimovic negli ambianti del Milan. Ecco le ultime novità.