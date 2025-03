Milan, Ibrahimovic: riflessioni sul suo operato. E sul futuro...

Zlatan Ibrahimovic, come scrive 'Tuttosport', manca da Milanello da circa tre settimane. Lo svedese dovrebbe tornare al centro sportivo del Milan anche per tenere un po’ a bada le voci che si sono susseguite nelle ultime settimane in merito agli equilibri interni al club e, in particolar modo, dopo il confronto in quel di New York tra Gerry Cardinale e Giorgio Furlani.