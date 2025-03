Milan, Ibrahimovic: pronte tre ‘mosse’? E occhio agli equilibri 

Zlatan Ibrahimovic, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', non è stato presente agli allenamenti del Milan in queste settimane. Cosa attendersi?

Emiliano Guadagnoli Redattore 28 marzo 2025 (modifica il 28 marzo 2025 | 09:02)

Zlatan Ibrahimovic, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', neppure ieri mattina si è presentato a Milanello per assistere all’allenamento del Milan. Indipendentemente da quello che accadrà tra oggi e domenica, con i rossoneri che sfideranno il Napoli, secondo il quotidiano qualcosa è cambiato negli equilibri del club. Il Senior Advisor di RedBird durante la sosta per le nazionali non si è visto a Milanello. Ibrahimovic è alle prese anche con una fastidiosa influenza.

Milan, Ibrahimovic assente: equilibrio cambiati. Cosa aspettarsi? — Secondo la rosea, però, i motivi della sua assenza sarebbero spiegabili in altri modi. E' innegabile, si legge, che all'interno del club gli equilibri a livello dirigenziale stiano cambiando. Furlani dovrebbe prendere le decisioni sulla conduzione della società, in tutte le aree, compresa quella sportiva. Infatti sarebbe l'ad rossonero a portare avanti la scelta del nuovo ds. Quali potrebbero essere le nuove mosse di Ibrahimovic? La rosea parla della sua possibile presenza oggi a Milanello, alla partecipazione alla trasferta di Napoli passando per un'eventuale volontà di parlare prima o dopo una partita alle tv.