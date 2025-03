Di Stefano: “Ibrahimovic manca da 3 settimane. C’è da capire questa cosa”

Intervenuto a Sky Sport, Giuseppe Di Stefano ha parlato del Milan e ci ha aggiornato riguardo le ultime notizie legate a Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese manca da diverso tempo dalle parti di Milanello , e San Siro, e in molti avanzano alcuni dubbi sul suo ruolo e sui possibili cambiamenti in vista dell'estate. Ecco, di seguito, le parole di Di Stefano .

"Anche oggi non c’è Ibra. Non c’è da 3 settimane. La salute ha inciso, ma non possiamo non considerare il vento cambiato dall’incontro a New York tra Furlani e Cardinale. Capire che ruolo avrà Ibra, se e come rimarrà all’interno di questa società, lo scopriremo vivendo".