Panchina Milan, Fabregas stuzzica ma non convince tutti: i suoi pro e contro

Il tecnico spagnolo sta sorprendendo tutti con il suo Como. 13esimo in classifica da squadra neopromossa, un bel gioco e la crescita, evidente, dei suoi giovani talenti. Fabregas si sta guadagnando la stima di molti e il suo nome non poteva non essere accostato a diversi Top club europei. Eppure, sulle sue spalle pesa un enorme macigno, poiché, difatti, il Como rappresenta la sua primissima esperienza da allenatore. L'ex calciatore ha iniziato nel 2023 con la Primavera dei biancoblù, per poi passare a vice allenatore della prima squadra a metà stagione e concludere come primo tecnico alla promozione, in Serie A, del club di proprietà dei fratelli indonesiani Hartono.