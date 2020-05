Milan, Ibrahimovic torna in Svezia: gli aggiornamenti

MILAN NEWS – Ibrahimovic non si ferma mai. L’attaccante rossonero, dopo l’infortunio al polpaccio destro nell’allenamento di lunedì a Milanello, ha deciso di volare in Svezia per curarsi, in modo da poter stare vicino alla sua famiglia. Il Milan ovviamente ha autorizzato Zlatan a lasciare l’Italia.

Ibrahimovic tornerà a Milano tra una settimana per sottoporsi a nuovi controlli. Se la cicatrizzazione del muscolo soleo sarà a buon punto allora il campione svedese potrebbe già allenarsi, prima in maniera individuale e poi con i suoi compagni.