Milan: Ibrahimovic riunisce i vertici, l’Inter esplode con Calhanoglu!

Un pranzo di lavoro che sa di segnale forte, di compattezza e di strategia per il futuro. Nel suo ultimo video sul canale di Pianeta Milan, il nostro Stefano Bressi ha analizzato un incontro chiave per il futuro rossonero: il primo summit tra Zlatan Ibrahimovic, Tare, Moncada e Furlani. Un'occasione per discutere le prossime mosse di mercato, mostrando un fronte unito e determinato.