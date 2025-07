Il Milan ridisegna il centrocampo: mosse in uscita e nuovi volti in arrivo

Il calciomercato estivo del Milan è in fermento, e non solo per i tanto attesi nuovi arrivi, anche per le possibili uscite: la situazione

Alessia Scataglini 1 luglio 2025 (modifica il 1 luglio 2025 | 17:45)

Il calciomercato estivo del Milan è in pieno fermento, e non solo per i tanto attesi nuovi arrivi. La dirigenza del club di via Aldo Rossi, infatti, è impegnata anche sul fronte delle uscite, con diverse situazioni da definire per alleggerire la rosa e fare cassa. Tra i nomi più discussi c'è quello di Tommaso Pobega, giovane centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero.

Mercato Milan, Pobega: la Cremonese si fa avanti, il Bologna non molla — Dopo il rientro dal prestito al Bologna, il futuro di Tommaso Pobega è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, la Cremonese, appena promossa in Serie A, ha già mosso i primi passi, avviando contatti con il Milan per il classe '99. Il Bologna, dal canto suo, avrebbe voluto trattenere il giocatore ma ha ritenuto eccessiva la richiesta milanista di 12 milioni di euro per il riscatto. Tuttavia, un nuovo tentativo dei rossoblù non è da escludere: si parla di una possibile formula diversa, magari un prestito con obbligo di riscatto a cifre inferiori, o un acquisto a titolo definitivo tra i 6 e i 7 milioni di euro. La situazione di Pobega sarà uno dei nodi principali da sciogliere in queste settimane di mercato.