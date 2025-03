Milan, Ibrahimovic riflette sul futuro: 15 giorni di fuoco. E Furlani …

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, rifletterà in questi giorni sul proprio futuro: il ruolo di Giorgio Furlani ...

Uno dei temi più caldi degli ultimi giorni in casa Milan , senza ombra di dubbio, è il futuro di Zlatan Ibrahimovic . È successo, infatti, che recentemente Giorgio Furlani abbia avuto un incontro con Gerry Cardinale , proprietario del club rossonero e fondatore di RedBird Capital Partners . Un summit in cui l'attuale CEO rossonero avrebbe ottenuto l'incarico di scegliere il nuovo direttore sportivo e dal quale, quindi, ne è uscito con maggiori poteri rispetto a prima. Chi, invece, ha visto il proprio ruolo depotenziarsi, è stato proprio lo svedese, che dato il suo carattere difficilmente gradirà questa situazione.

Milan, Ibrahimovic depotenziato: futuro lontano dai rossoneri? Ecco tutta la verità

Già 'Il Fatto Quotidiano' aveva parlato di riflessioni da parte di Zlatan Ibrahimovic in merito al proprio futuro, ma nelle ultime ore sono giunte conferme in questo senso. Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', infatti, quella che è appena iniziata è una settimana molto delicata in questo senso. Lo svedese, infatti, nei prossimi 15 giorni dovrebbe riflettere per prendere una decisione su quello che sarà. Difficilmente, si legge, accetterà un ruolo inferiore a quello di Giorgio Furlani e questo potrebbe spingerlo anche a una scelta in controtendenza con quello che è sempre stato il suo obiettivo. Nulla è ancora detto, ma le prossime due settimane saranno cruciali.