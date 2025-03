Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, starebbe facendo delle riflessioni in merito al suo attuale ruolo. A riferirlo, un po' a sorpresa forse, è 'Il Fatto Quotidiano', in un articolo pubblicato sul proprio sito qualche minuto fa. Secondo quanto riportato, infatti, al momento non sarebbe ancora certo il futuro dello svedese, ma quanto accaduto negli ultimi giorni non può che influire in quello che sarà. Il viaggio a New York di Giorgio Furlani, da cui il CEO rossonero ne è uscito rinforzato, ha di fatto diminuito i poteri dell'ex attaccante del Diavolo. Che per carattere potrebbe non starci così bene in questo nuovo vestito.