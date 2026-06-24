Prosegue alla grande l'avventura negli Stati Uniti di Zlatan Ibrahimovic. L'ex calciatore svedese è volato oltreoceano lo scorso 11 giugno per commentare i Mondiali sui canali di 'Fox Sports'. Una decisione presa da tempo, ma che ha scatenato le critiche di una grossa fetta di tifosi rossoneri. L'accusa era quella di aver abbandonato il Milan nel momento di maggiore difficoltà, quando ancora si trovava senza una guida tecnica né una struttura societaria. Anche la critica americana ci è andata giù abbastanza pesante nei confronti dell'Ibra opinionista (vedi la stoccata del New York Times), ma 'Fox Sports' ha deciso di assegnare un premio speciale al Senior Advisord di RedBird: quello di miglior dipendente del mese.

Milan, Ibrahimovic premiato come dipendente del mese

June isn’t over yet, but Zlatan has already won Employee of the Month@Ibra_official pic.twitter.com/STS0egib74 — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Al termine di Inghilterra-Ghana, la conduttrice Rebecca Lowe ha sorpreso Ibrahimovic consegnandogli il premio di impiegato del mese. Il riconoscimento è passato dalle mani di Thierry Henry, che lo ha subito passato allo svedese. Una volta ricevuta la targhetta, il Senior Advisor di RedBird si è rivolto al collega Alexi Lalas affermando: "Penso che tu non lo vincerai mai", scatenando le risate dello studio.

La risposta di Ibrahimovic

Thank you Fox. I’m just being Zlatan. — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 24, 2026

Ibrahimovic ha ringraziato pubblicamente 'Fox Sports' attraverso un post pubblicato sul proprio account X. La didascalia scelta dallo svedese mette di nuovo l'accento sull'egocentrismo che lo ha caratterizzato lungo tutta la carriera: "Thank You Fox. I'm just being Zlatan". "Grazie Fox. Sto solo facendo Zlatan", in italiano.

Le parole su Leao

“Hanno fatto i gol che dovevano fare. Uno degli Avengers, ovvero Cristiano Ronaldo, ha segnato le sue reti. Sono veramente contento anche per il gol di Rafael Leao. Quando gioca e performa a questi livelli, per me Rafa è uno dei migliori in assoluto. Segnare così tanto porta sicuramente un grande incremento di fiducia a tutto il gruppo. Adesso, però, non bisogna assolutamente montarsi la testa. La prossima partita sarà senza dubbio molto più difficile rispetto a questa”.

Il vero ruolo di Ibrahimovic nel Milan

Qualche istante prima di ricevere il premio,si è complimentato conper il gol realizzato contro l'Uzbekistan direttamente dagli studi di 'Fox Sports'A livello ufficiale,è ilL'ex calciatore, dunque, non rappresenta una parte attiva dell'organigramma del, ma è più un importante azionista del fondo proprietario del club. Lo stesso ruolo, nel 2023, era stato offerto aL'allora direttore tecnico, però, decise di non accettare la proposta die di non acquistare quote di RedBird. Una scelta che ha portato al licenziamento pochi mesi dopo, aprendo una sliding doors indimenticabile per il popolo rossonero.