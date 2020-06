Milan, Ibrahimovic a Gazidis: “Perchè ti fai vedere solo adesso?”

MILAN NEWS – Tutti i quotidiani sportivi e non solo, in edicola questa mattina, scrivono del confronto avvenuto a Milanello tra Zlatan Ibrahimovic e Ivan Gazidis. Il campione svedese, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe detto all’amministratore delegato: “Non è più il mio Milan, non c’è un progetto, se io sono qui è soltanto per passione”

Il Corriere dello Sport, però, fornisce un ulteriore virgolettato. Ibrahimovic, infatti, avrebbe aggiunto al dirigente “Perché sei stato assente così tanto tempo, e ti fai vedere a 48 ore dalla partita per la finale?”. Gazidis effettivamente non andava a Milanello dallo scorso maggio, cioè da quando i giocatori hanno iniziato ad allenarsi dopo la fine del lockdown. ALCUNI GIOCATORI, PERO’, NON AVREBBERO GRADITO LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>