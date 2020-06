Milan, alcuni giocatori non avrebbero gradito le parole di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ieri è andato in scena a Milanello un dibattito molto acceso tra Ivan Gazidis e la squadra. A prendere la parola è stato Zlatan Ibrahimovic, che si è scontrato con l’amministratore delegato.

Ibrahimovic infatti, avrebbe detto: “Non è più il mio Milan, non c’è un progetto, se io sono qui è soltanto per passione”. Lo svedese è seccato dal licenziamento di Zvonimir Boban, che è stato fondamentale per il suo ritorno in rossonero. In realtà, sempre secondo quanto scritto dalla rosea, alcuni giocatori della rosa non avrebbero gradito i toni di Ibra, che, come noto, non è tipo da mezze misure. INTANTO MALDINI IERI ERA ASSENTE. LA SPIEGAZIONE DELLA SOCIETA, CONTINUA A LEGGERE >>>