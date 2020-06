Milan, Maldini il grande assente di ieri: la spiegazione della società

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri Ivan Gazidis è tornato a Milanello dopo tre mesi con l’obiettivo di informare la squadra dell’accordo raggiunto con la proprietà sul tema della riduzione degli stipendi. In realtà, però, ci sono stati diversi nodi da sciogliere. Ibrahimovic, in primis, ma anche la maggior parte della squadra non avrebbe gradito la scelta di tempo dell’amministratore delegato a due giorni dalla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

A Milanello c'era Massara ma non Paolo Maldini. Questa assenza non è passata inosservata, anche se il club ha fatto filtrare che il direttore tecnica aveva già preso degli impegni. Pioli è restato a guardare, ben consapevole che l'ombra di Ralf Rangnick è sempre più presente. A questo punto il futuro di Maldini sembra essere sempre più delineato, con il direttore dell'area tecnica che dovrebbe lasciare il club rossonero al termine della stagione.