Tra le dichiarazioni riportate anche quelle di Olivier Sadran, ex presidente del Tolosa fino al 2020: "Nessuno è in grado di subentrare. Non mi sono coinvolto e non mi occuperò, ma la partenza di Damien è una grande perdita. È una persona preziosa che si è impegnata davvero e voleva vivere lì. "Se le cose fossero andate lisce, non credo che se ne sarebbe andato ", dice l'imprenditore. Il continuo tira e molla, un giorno vende agli americani o ai qatarioti, il giorno dopo no, lo ha davvero stancato. È doloroso, anche per me. Per non parlare del progetto del Performance Center in stallo. Stiamo tornando indietro..."