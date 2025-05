Milan, Cardinale e le nuove linee guida della società: le ultime

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, avrebbe preso atto di una stagione fallimentare sotto l'aspetto sportivo. Così scrive Gazzetta.it, secondo cui si sarebbe mosso per fornire linee guida diverse. Prima mossa il direttore sportivo, con Tare che sarebbe stato incontrato mesi fa da Ibrahimovic e lo stesso Cardinale. L'altro input della proprietà sarebbe relativo al grado di italianità, ovvero alla necessità di aumentarne la quota specifica. Non solo per quanto riguarda la rosa, ma anche per quanto riguarda l'allenatore. Un altro aspetto che Cardinale dovrà chiarire in termini perentori e definitivi riguarda i rapporti di forza all'interno del management.