Milan, Ravezzani: 'Cardinale arrivato con presunzione. Ora dovrà ...'

Ravezzani continua: "C'è un piccolo dettaglio che Cardinale non ha mai preso in considerazione: è arrivato dall'America con presunzione pensando 'vi insegno io come si fa il calcio, so tutto io'. Erano delle balle, delle illusioni. Il calcio non vive sui computer. Cardinale ha pensato che bastasse mettere dei dilettanti in dirigenza per vincere".