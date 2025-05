Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso un proprio commento, tramite una serie di post pubblicati sul proprio account 'X', in merito a Roma-Milan, soffermandosi in modo particolare sul cartellino rosso rifilato a Santiago Gimenez per la gomitata ai danni di Gianluca Mancini. A suo dire il centrale giallorosso ha interpretato meglio di quanto fatto da Matteo Gabbia contro il Bologna ed è stato premiato dall'AVAR Paolo Silvio Mazzoleni, presente come VAR qualche giorno fa. Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione.